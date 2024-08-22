Лукашенко: У проекта BELGEE есть потенциал для дальнейшего развития и углубления локализации

У проекта BELGEE есть потенциал для дальнейшего развития и углубления локализации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 августана встречес премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря вашей поддержке воплощена мечта нашей страны - собственный легковой автомобиль "БЕЛДЖИ", который мы производим на базе "Джили". За это вам особая моя благодарность. Без вас этого проекта не было бы. Уверен, у данного проекта есть потенциал для дальнейшего развития, углубления и локализации", - заявил Президент.



В 2023 году СЗАО "БЕЛДЖИ" произведено более 67,3 тыс. легковых автомобилей (в 2022 году - 25,1 тыс.). По прогнозам, в этом году с конвейера сойдет 80 тыс. машин. Зарегистрирован бренд BELGEE (BG).



С 2024 года СЗАО "БЕЛДЖИ" отвечает за бренд, продажи, маркетинг, каналы сбыта, логистику и обслуживание модели X50 на рынках Беларуси и России, получена лицензия на производство кроссовера SX-11 под собственным брендом BG. До 2026 года запланировано получение лицензии еще на две модели.

