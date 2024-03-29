Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2024 год. Соответствующий указ № 119 он подписал 29 марта, сообщает БЕЛТА .

Всего в Государственную инвестиционную программу в этом году включены 120 объектов, 41 из которых планируется ввести в эксплуатацию. Намечено также начать финансирование строительства (реконструкции) 16 новых объектов, в том числе 4 объектов дорожного строительства, 2 детских домов семейного типа, 2 больниц, 4 инфраструктурных объектов.

На финансирование включенных в программу объектов предусмотрено около 2,1 млрд белорусских рублей, из них более 80 % - на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Обеспечение правопорядка", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья" и других.

Государственные капитальные вложения и средства фонда национального развития распределены на социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, станции обезжелезивания воды, арендное жилье, в том числе для военнослужащих.