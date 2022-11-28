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В Беларуси утверждены параметры прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитная политика на 2023 год
В Беларуси утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития на 2023 год. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства.
В частности, рост валового внутреннего продукта запланирован в размере 103,8 % к уровню текущего года, реальных денежных доходов населения - 104,1 %, инвестиций в основной капитал - 122,3 %, экспорта товаров и услуг - 105,5 %.
Главным источником роста экономики в следующем году станет наращивание инвестиций в основной капитал. Инвестировать предполагается по трем основным направлениям: в строительство жилья, в создание и развитие инфраструктуры в регионах, в инвестиционные проекты и техническое переоснащение. Акцент в том числе на импортозамещающие производства. Потери экспорта в страны Запада и Украину в условиях санкций предстоит компенсировать за счет наращивания присутствия на рынках России, Китая, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Планируется, что в целом по экономике номинальная среднемесячная заработная плата составит 1938 рублей, в бюджетном секторе - 1454.
И сегодня указом Президента утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год. Она будет ориентирована на замедление инфляции до уровня 7-8 % и поддержание финансовой стабильности. Ставка рефинансирования предусмотрена в размере 10-11 % годовых. Курсовая политика будет проводиться в режиме плавающего курса - на основе спроса и предложения на валютном рынке.
Фото: БелТА
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