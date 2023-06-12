Лукашенко уверен, что Беларусь и Филиппины будут поддерживать позитивную тенденцию по укреплению сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему и народу этой страны по случаю 125-й годовщины провозглашения независимости государства, сообщает БЕЛТА.

"За время суверенитета Филиппины достигли значительных успехов в социально-экономическом развитии и стали активным участником АСЕАН", - говорится в поздравлении.

С момента установления дипломатических отношений диалог между Минском и Манилой основывается на дружбе, взаимном уважении и доверии, отметил глава государства.

"Уверен, что мы будем поддерживать позитивную тенденцию в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в сферах промышленной кооперации, машиностроения, электротранспорта, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, а также в активизации делового партнерства", - подчеркнул Президент.