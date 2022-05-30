Лукашенко: На калий и нефтепродукты в мире наметился бешеный рост цен

Трудности не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация с санкциями разрешится сама по себе, не следует. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики, сообщает БелТА.

"Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья, материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт. Напоминаю, трудности не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал физическое снижение объемов продаж калия и нефтепродуктов. Эти две позиции (их удельный вес 13%) повлияли в целом на результат промышленного комплекса. "Надо отметить, что это крайне важные для мирового рынка товары, по которым наметился просто бешеный рост цен", - обратил внимание Президент.

Ситуация с экспортом калия и нефтепродуктов также негативно сказалась на транспортной отрасли, оптовой торговле. Остальные секторы белорусской промышленности работают с результатом 100% и выше. "Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберемся", - заявил Александр Лукашенко.