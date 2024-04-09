Лукашенко: В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию, здесь и надо занимать свои ниши

Белорусской промышленности необходимо занимать свои ниши в Африке, Латинской Америке и Азии. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставилна совещаниио состоянии и задачах развития промышленности, пишет БЕЛТА.



В последние годы внешняя торговля организаций Минпрома характеризовалась, с одной стороны, ростом экспортных поставок, с другой - вынужденным уходом с западных рынков. В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - $6,5 млрд. Прирост к уровню 2022 года - почти полмиллиарда, или около 8%.



Причем экспорт стабильно увеличивается три года подряд. Значит, промышленность смогла нивелировать негативные тенденции 2019-2020 годов, отметил Александр Лукашенко. Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок братской России и других государств СНГ.



"Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте", - подчеркнул Президент.