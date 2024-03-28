Президент: В Беларуси не намерены отступать от практики контроля за ценообразованием

В Беларуси не намерены отступать от практики контроля за ценообразованием. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, пишет БЕЛТА.



Один из существенных вопросов, на которые обратил внимание глава государства, касался контроля за системой ценообразования в стране. Президент напомнил, что за инфляцию и рост цен в Беларуси отвечает не только Национальный банк, но и правительство, которое несет определенную нагрузку.



"По моему поручению правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования, - сказал Александр Лукашенко. - Наблюдаю, что нам удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены".



"От этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться, - подчеркнул глава государства. - Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране".



Президент обратил внимание на то, что государство не собирается вмешиваться и ограничивать рост цен там, где в этом нет необходимости, или, наоборот, наблюдать за необоснованным ростом цен, не принимая должных мер.

"Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием, - пояснил Александр Лукашенко. - Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но решение мною принято, и оно подлежит исполнению".



Как доложил главе государства председатель правления Национального банка Павел Каллаур, в целом Нацбанк, банковская система во взаимодействии с правительством обеспечивают ключевые задачи, ценовую, финансовую стабильность, задачи развития экономики страны. По его словам, каких-то особых вопросов, требующих разрешения на уровне Президента, на данный момент не имеется: "Мы эти вопросы с правительством спокойно и профессионально решаем".

