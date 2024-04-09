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Лукашенко в ближайшее время намерен ознакомиться с результатами работы ВПК
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время намерен ознакомиться с результатами работы военно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил, подводяитоги совещанияо состоянии и задачах развития промышленности, сообщает БЕЛТА.
"ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками. Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры - коту под хвост", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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