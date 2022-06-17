3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск ознакомится с импортозамещением и работой предприятий в условиях санкций
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в город Бобруйск Могилевской области, сообщает БелТА.
В программе посещения два крупных предприятия - "Бобруйскагромаш" и "Белшина". Однако речь пойдет не только о перспективах конкретно этих производств, но более глобально. Во время посещения "Бобруйскагромаша" главе государства доложат об импортозамещении в организациях Министерства промышленности в условиях санкций. Он ознакомится с импортозамещением узлов и агрегатов ведущих предприятий Минпрома и техникой холдинга "Бобруйскагромаш".
Затем Александра Лукашенко ждут в ОАО "Белшина". Здесь речь пойдет о работе организаций концерна "Белнефтехим" в условиях санкций, введенных в отношении Беларуси, а также принимаемых мерах по минимизации последствий. Доложат Президенту и о текущей финансово-хозяйственной деятельности "Белшины", реализации инвестиционного проекта по созданию производства цельнометаллокордных шин с посадочным диаметром до 63 дюймов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей