Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск ознакомится с импортозамещением и работой предприятий в условиях санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в город Бобруйск Могилевской области, сообщает БелТА.



В программе посещения два крупных предприятия - "Бобруйскагромаш" и "Белшина". Однако речь пойдет не только о перспективах конкретно этих производств, но более глобально. Во время посещения "Бобруйскагромаша" главе государства доложат об импортозамещении в организациях Министерства промышленности в условиях санкций. Он ознакомится с импортозамещением узлов и агрегатов ведущих предприятий Минпрома и техникой холдинга "Бобруйскагромаш".



Затем Александра Лукашенко ждут в ОАО "Белшина". Здесь речь пойдет о работе организаций концерна "Белнефтехим" в условиях санкций, введенных в отношении Беларуси, а также принимаемых мерах по минимизации последствий. Доложат Президенту и о текущей финансово-хозяйственной деятельности "Белшины", реализации инвестиционного проекта по созданию производства цельнометаллокордных шин с посадочным диаметром до 63 дюймов.