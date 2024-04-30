Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Костюковичский район ознакомился с новой автолавкой Белкоопсоюза, сообщает БЕЛТА.

Автомагазин "Купава" произведен Минским автомобильным заводом. Как проинформировала председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич, за два года потребкооперацией уже приобретено 86 таких машин. В этом году будет поставлено еще 118 единиц. Всего же в течение нескольких лет Белкоопсоюзу необходимо закупить 414 автолавок. Стоимость одной машины - около 225 тыс. руб., она способна перевозить до 5,5 т товара.

"Эта машина отвечает всем требованиям: и технологическим, и техническим, и санитарным. Всем оборудована", - отметила Инесса Короткевич.

Александр Лукашенко также пообщался и с продавцом автолавки Людмилой, поблагодарив ее за труд.

"Спасибо тебе, Люда, за обслуживание людей. Труд непростой, но благодарный: люди очень благодарны, когда приезжаешь, да? Тем более все есть, что в магазине, просто объемы другие. А больше объема тебе, наверное, и не надо?" - сказал об ассортименте Президент.

"Больше не надо. Очень хорошая машина. Удобная, просторная. Много холодильников и морозильная камера. Я довольна машиной", - поделилась своим мнением Людмила.

"То есть этой машине быть, она удобная?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Удобная", - заверили главу государства.

"Если вы установите контроль за работой этих машин, вы снимите проблему по обслуживанию", - отметил Президент.

По словам Инессы Короткевич, Белкоопсоюз провел инвентаризацию, и выяснилось, что на балансе подчиненных ему организаций 633 автомагазина, 414 полностью изношены.

Александр Лукашенко поручил проработать вопрос закупки новых автолавок для Белкоопсоюза. При этом основные затраты должны лечь на потребкооперацию, помогут ей облисполкомы.

В то же время Президент потребовал не забывать и про нынешний автопарк, при возможности заниматься восстановлением старых машин: "Это будет в два раза дешевле, чем ты купишь новую, а сделают такую же".

О необходимости качественного обслуживания сельского населения и жителей отдаленных регионов Александр Лукашенко напомнил 16 февраля на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Тогда глава государства в том числе коснулся работы автолавок.

"Вы должны быть проводником отечественных товаров в регионы, особенно в глубинку. От этого выиграют все. Но внимательно оцените перспективы. Если это оправданно, поставьте на маршрут автолавку с нормальным графиком работы. Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину", - потребовал Президент.

"Если вы установите контроль за работой этих машин, вы снимите проблему по обслуживанию", - отметил Президент.

По словам Инессы Короткевич, Белкоопсоюз провел инвентаризацию, и выяснилось, что на балансе подчиненных ему организаций 633 автомагазина, 414 полностью изношены.

Александр Лукашенко поручил проработать вопрос закупки новых автолавок для Белкоопсоюза. При этом основные затраты должны лечь на потребкооперацию, помогут ей облисполкомы.

В то же время Президент потребовал не забывать и про нынешний автопарк, при возможности заниматься восстановлением старых машин: "Это будет в два раза дешевле, чем ты купишь новую, а сделают такую же".

О необходимости качественного обслуживания сельского населения и жителей отдаленных регионов Александр Лукашенко напомнил 16 февраля на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Тогда глава государства в том числе коснулся работы автолавок.

"Вы должны быть проводником отечественных товаров в регионы, особенно в глубинку. От этого выиграют все. Но внимательно оцените перспективы. Если это оправданно, поставьте на маршрут автолавку с нормальным графиком работы. Сельчане должны получить качественную замену стационарному магазину", - потребовал Президент.

Он отметил, что сельских жителей сегодня обслуживают и почта, и соцзащита, и фельдшерско-акушерские пункты. "Председатели райисполкомов не работают: они это должны объединить, выработать логистику. Едет Белкоопсоюз - можно завезти туда и почту, и лекарства подбросить, и так далее", - предложил Александр Лукашенко.

Магазины на колесах, подчеркнул он, должны быть современными и удобными для покупателей. Глава государства поручил взять эти вопросы на контроль и Администрации Президента.

"Эти магазины на колесах должны быть такими, чтобы с маршрута они не могли уехать - сразу "засветятся". Вы говорите, нерентабельны эти автолавки. А вы посмотрите, куда они ездят и что делают, - поставил задачу Александр Лукашенко. - У нас есть отечественные наработки, которые, я уверен, позволят достойно обновить автопарк. Учитывая социальное значение такого формата, поручаю правительству, губернаторам проработать вопросы финансового обеспечения приобретения современных оборудованных автомобилей для этих целей".