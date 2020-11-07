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Лукашенко в Островце. Президент осмотрел территорию станции с вертолета
Лукашенко в Островце. Президент осмотрел территорию станции с вертолетаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/143b8a77-0079-4ebc-bd5c-36570fe5d086/conversions/5c87f4f6-0012-4ed1-83f9-8bba8102df35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/143b8a77-0079-4ebc-bd5c-36570fe5d086/conversions/5c87f4f6-0012-4ed1-83f9-8bba8102df35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/143b8a77-0079-4ebc-bd5c-36570fe5d086/conversions/5c87f4f6-0012-4ed1-83f9-8bba8102df35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/143b8a77-0079-4ebc-bd5c-36570fe5d086/conversions/5c87f4f6-0012-4ed1-83f9-8bba8102df35-xl-___webp_1920.webp 1920w