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Лукашенко в Островце. Президент осмотрел территорию станции с вертолета

Лукашенко в Островце. Президент осмотрел территорию станции с вертолета

Лукашенко на АЭС: "Исторический момент - страна становится ядерной державой".

По огромной территории АЭС и президент, и журналисты передвигаются в автобусах.


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