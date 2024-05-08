Лукашенко: Вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за устранение в ЕАЭС национального протекционизма при доступе к госзакупкам. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, сообщает БЕЛТА.



По данным Президента, объем госзакупок в странах ЕАЭС составляет почти $200 млрд. Фактически государства как покупатели товаров, работ, услуг полностью управляют этим рынком, а также определяют политику закупок и каналы приобретения.

"Если мы действительно управляем, то давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей", - призвал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он констатировал, что в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм: в реальности рынок защищается не от импорта из третьих стран, на которые приходится почти две трети госзакупок ЕАЭС, а от товаров и услуг, произведенных в странах союза.

"Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения. Потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и независимость", - уверен глава государства.

