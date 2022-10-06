Лукашенко возмутился практикой завышения цен на товары под видом их обновления

Глава государства рассказал, что ему известно о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом нового товара. Это когда, к примеру, на прилавках появляется уже известный покупателям товар, но с какой-нибудь незначительной добавкой и по более высокой цене. Часто такие "метаморфозы" случаются с хлебом, молоком, разделкой мяса и птицы. "Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! - иронично заметил Александр Лукашенко. - А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. До чего дошли!"