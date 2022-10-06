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Лукашенко возмутился практикой завышения цен на товары под видом их обновления

Лукашенко возмутился практикой завышения цен на товары под видом их обновления

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства возмутился практикой повышения цен под видом новых товаров в обход антиинфляционного законодательства и потребовал ее прекратить, сообщает БелТА.

Глава государства рассказал, что ему известно о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом нового товара. Это когда, к примеру, на прилавках появляется уже известный покупателям товар, но с какой-нибудь незначительной добавкой и по более высокой цене. Часто такие "метаморфозы" случаются с хлебом, молоком, разделкой мяса и птицы. "Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! - иронично заметил Александр Лукашенко. - А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. До чего дошли!"

"И что, этого не видят Министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля?" - спросил Президент. Александр Лукашенко потребовал действенных мер от всех ответственных лиц: министерств торговли, сельского хозяйства и продовольствия, руководства областей, Комитета государственного контроля, профсоюзов, депутатов.

"На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой", - подчеркнул белорусский лидер.

Фото: БелТА

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