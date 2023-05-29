Лукашенко встретился с главой Центробанка России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая провел встречу с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, сообщает БЕЛТА.

"Вы общепризнанная фигура. Даже наши враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций. Это я почти процитировал наших врагов. Поэтому я бы просил вас также остановиться на вопросе - много об этом говорят - цифрового рубля. Что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное для меня - это все-таки резервная валюта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сейчас происходит дедолларизация международной экономики. В этой связи он поинтересовался мнением главы Центробанка, насколько глубоко зашел этот процесс. "Естественно, что появятся новые резервные валюты. Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или все-таки это долгий процесс?" - уточнил Президент.

Александр Лукашенко также предложил Эльвире Набиуллиной рассмотреть ряд других вопросов, которые ранее уже обсуждались между сторонами. "Я с удовольствием послушал бы вас по тем проблемам, которыми живут сегодня центробанки и Беларуси, и России. И если есть какие-то вопросы, вы скажите, мы будем работать над этими вопросами, чтобы их снять", - сказал глава государства.

"Мы же по валютному союзу (речь о Межбанковском валютном совете Национального банка Беларуси и Центрального банка России. - прим. БЕЛТА) два раза в год встречаемся. Не только в Минске, мы встречаемся в разных местах. Обсуждаем все вопросы, то, о чем вы сказали", - отметила Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка прибыла в Беларусь накануне. По ее словам, она была впечатлена природой и ухоженностью страны. "Вчера просто приехала чуть-чуть пораньше. И мы проехались - конечно, потрясающе. Посмотрели на поля - это восторг, - поделилась Эльвира Набиуллина своими впечатлениями. - Очень ухоженно все, очень красиво. Все засеяно, все работает. Конечно, потрясающе".