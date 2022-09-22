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Лукашенко встретится с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction

Лукашенко встретится с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction

Александр Лукашенко сегодня встретитсяс первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction Co., Ltd, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Корпорация из рейтинга топ-500 компаний мира. В Беларуси работает уже 15 лет, имеет солидный портфель реализованных проектов: реконструкция цементных заводов, модернизация льнокомбината, производство автомобилей "БЕЛДЖИ".Ряд крупных инвестпроектов и сейчас в стадии реализации.

На встрече будут обсуждаться и текущие проекты, и перспективные, которые сейчас в проработке.

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