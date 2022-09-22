Лукашенко встретится с первым вице-президентом китайской корпорации Citic Construction

Корпорация из рейтинга топ-500 компаний мира. В Беларуси работает уже 15 лет, имеет солидный портфель реализованных проектов: реконструкция цементных заводов, модернизация льнокомбината, производство автомобилей "БЕЛДЖИ".Ряд крупных инвестпроектов и сейчас в стадии реализации.