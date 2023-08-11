Лукашенко высказался о ситуации с автобусами белорусского производства в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с автобусами белорусского производства, к которыми возникли вопросы в Санкт-Петербурге. Соответствующие заявления глава государства сделал в общении с работниками организаций в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.

Вопрос Президенту касался планов по переоснащению пассажирского автопарка в стране. Александр Лукашенко обратил внимание, что новые единицы общественного транспорта постоянно закупаются для нужд городов и регионов, особенно заметен этот процесс в столице. И он будет продолжен - в ближайшее время за счет бюджетных средств будут заменены на новые около 150 автобусов и 50 троллейбусов. Тем более что в Беларуси производится отечественная техника.

"Наши автобусы очень популярны. Мы не успеваем удовлетворять потребности, - заметил глава государства. - Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то... Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие каких-либо серьезных изъянов при эксплуатации отечественных автобусов в Беларуси и обозначил возможные причины происходящего с ними за пределами страны. "В Беларуси не горят. Так в чем вопрос? Есть вопросы, - сказал Президент. - Мы будем за эти рынки бороться через качество".

"Скоро, как мне кажется, вы уже и не будете пользоваться общественным транспортом, - с юмором заметил глава государства. - У нас в Минске в среднем два автомобиля на семью. А некоторые имеют и три, и четыре".

"Ради бога, перемещайтесь. Хоть топливо будет кому покупать - топлива у нас хватает", - добавил он.

Вместе с тем в последнее время все более заметен переход на электротранспорт как личный, так и общественный, что позитивно для Беларуси в условиях работы АЭС. "Это самый выгодный, самый эффективный вид топлива. Будем в этом направлении двигаться, - подчеркнул Президент. - Электротранспорту быть. Начиная от легкового автомобиля до автобусов и прочего. Я этому уделяю большое внимание. Давно начали мы этим заниматься и не прогадали".

Получает развитие также использование электричества для отопления и обслуживания жилых домов, заметил Президент. "Я вас подталкиваю, чтобы в своих квартирах не природный газ подводили, а электричество", - сказал белорусский лидер.