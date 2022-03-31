Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за активное создание белорусско-российских совместных производств в разных сферах. Об этом он заявил на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко, сообщает БелТА.



"Особое направление, и это мы с Президентом России постоянно подчеркиваем, это активное создание совместных производств. Здесь и, особенно, в вашей области. В сферах машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической сфере", - заявил глава государства.



Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси аккуратно действовали в плане допуска иностранных компаний к совместной работе на крупных промышленных предприятиях. "Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нам так не ударили, как, допустим, по КАМАЗу. Туда вошли немцы прежде всего, - сказал Президент. - Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей. У нас тоже немцы работали. И МАЗ - МАН и "Неоплан" в свое время на МАЗе. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал: "Спасибо, дальше мы будем развиваться сами". Чего бы нам ни стоило, вот этих трудностей, сложностей. Кстати, мы и в России продвигали такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы, - это такие технологии, это такое счастье будет…".



"Тем не менее мы с Президентом России договорились, что там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика - это фундамент любых отношений. В этом направлении мы и действуем", - резюмировал Александр Лукашенко.

