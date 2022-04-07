Лукашенко заявил о формировании нового "водораздела" между Востоком и Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, сообщаетБелТА.



"Уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха. В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом", - заявил белорусский лидер.



Александр Лукашенко подчеркнул, что это все началось не по причине военных действий между Россией и Украиной. "Это началось давно. Чтобы выйти на столкновение лоб в лоб с Китаем, Америке надо было здесь разобраться. Европа, Россия, Украина, Беларусь… И пошло-поехало. И началось это, как минимум, с майдана. И не с последнего, а предыдущего перед последним майданом, - отметил глава государства. - Им надо было с Украиной, Беларусью разобраться, чтобы потом разбираться с Россией. Что произошло в Украине в результате двух майданов, вы знаете. Следующими были мы. В 2020 году попробовали. Сломали рога и зубы - не получилось. Тогда понятна была стратегия, я это четко предвидел, - объединить нас с Россией в одну корзину и дождаться момента, чтобы нанести удар по Беларуси и России".

