Лукашенко заявил об особом статусе стратегического взаимодействия с Таджикистаном

Беларусь и Таджикистан смогли придать своему сотрудничеству особый статус стратегического взаимодействия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Душанбе на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе, пишет БелТА.



Александр Лукашенко прежде всего поблагодарил Эмомали Рахмона за теплый прием белорусской делегации, отметив при этом быстрое развитие Таджикистана. "Не перестаю удивляться скорости и масштабу происходящих изменений в вашей стране. Занимаясь ежедневно вопросами благоустройства в Минске, понимаю, какой титанический труд стоит за внешним обликом красивой и благоустроенной столицы Таджикистана", - сказал глава государства.



По словам Президента, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые, даже самые сложные вопросы как двусторонней повестки, так и взаимодействия в международных и интеграционных объединениях.



"Именно готовность обеих сторон к укреплению партнерских и союзнических отношений, углублению и развитию контактов позволила придать сотрудничеству Беларуси и Таджикистана особый статус стратегического взаимодействия, - заявил Александр Лукашенко. - Вообще у нас нет закрытых тем. Нет каких-то тайных вопросов друг от друга. Мы по-дружески, по-братски обсуждаем любые вопросы и, я думаю, найдем решение".