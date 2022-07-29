Лукашенко жестко ответил тем, кто недоволен сдерживанием цен на продукты

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район высказался на тему государственного регулирования цен на продукцию агропромышленных предприятий, сообщает БелТА.

Глава государства обратил внимание, что в нынешних условиях наряду со стремлением обеспечить максимально высокую прибыль от реализации произведенной сельхозпродукции, в том числе и на внешние рынки, нельзя забывать и о социальном аспекте, насыщении внутреннего рынка, интересах государства, благодаря поддержке которого в свое время выделялись значительные финансовые ресурсы для развития сельхозпредприятий.

Отдельным руководителям сельхозпредприятий, которые высказывают недовольство сдерживанием цен на их продукцию, Президент напомнил о той поддержке, которую они получили ранее от государства и продолжают получать сейчас: "Недавно документ прочитал: "Вот, у меня подорожали ветпрепараты, еще чего-то подорожало, а цены сдерживают на продукты питания". Есть у нас такие деятели. Хорошее хозяйство, он забыл, что вся страна создавала ему это хозяйство. От кого-то отрывали, ему вкладывали".