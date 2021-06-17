Любанский лесхоз работает с азиатским рынком через биржу

Лесхозы Минской области расширяют географию экспорта. Кроме стран Европы, заметно активизировался и Китай, куда поставляют продукцию из сухой доски. С азиатским рынком через биржу работает и Любанский лесхоз. Здесь в этом году планируют заготовить почти 200 тысяч кубометров лесопродукции. Часть отходовдеревообработки в виде щепы идет на нужды жилищно-коммунального хозяйства. Остатки могут реализовать и для производства пеллет в соседнем Стародорожском районе. В целом для оптимизации лесозаготовки Любанский лесхоз закупил хорвестеры и форвардеры "Амкодор", также здесь модернизируют свою железнодорожную инфраструктуру.



В восстановлении леса активно заняты и волонтеры во всех регионах Беларуси. Так, этой весной во время акции "Неделя леса" по всей стране было высажено более 33 миллионов деревьев. Кстати, многие саженцы по финской технологии выращивают в питомниках Любанского лесхоза.Всего в питомнике Любанского лесхоза выращивают 9 пород лесных деревьев, а также более 100видов и форм декоративных растений.





