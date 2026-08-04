Любовь Картавенкова рассказала о преимуществах и недостатках озимого ячменя

В последнее время в Витебской области все больше площадей отводят под озимый ячмень, в чем преимущество этой культуры перед другими разновидностями злаковых, рассказала ведущий научный сотрудник Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси Любовь Картавенкова в "Актуальном интервью".

"Озимый ячмень - рано созреваемая культура, которая в полную спелость входит минимум на 10-14 дней раньше, чем остальные традиционные зерновые культуры, что позволяет растянуть срок уборки в более благоприятные сроки. Кроме этого, это первое фуражное зерно для животноводства. Озимый ячмень - хороший предшественник для озимого рапса", - рассказала гостья интервью.

Любовь Картавенкова

Правда, у такого вида ячменя есть и недостаток - низкая зимостойкость при бесснежных зимах. По словам ведущего научного сотрудника Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси, озимый ячмень требователен и к выполнению технологий, начиная с подбора предшественника, сроков сева, нормы высева, качественного протравливания и заканчивая соотношением элементов питания, борьбой с вредителями и болезнями. К слову, нарушение какого-либо одного элемента технологии снижает урожайность на 5-7 ц/га.

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