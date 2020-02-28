М.Мясникович: "Разрывы" между решениями глав ЕАЭС и их выполнением необходимо минимизировать

"Разрывы" между решениями глав Евразийского экономического союза и их выполнением необходимо минимизировать. Такое мнение высказал сегодня председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. "Чтобы выполнять политические решения должны быть приняты исчерпывающие меры", - подчеркнул Мясникович. Вопросы по барьерам и ограничениям сегодня остро стоят на повестке интеграции.



