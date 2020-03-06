М.Мясникович: В ЕАЭС есть недосказанность и разрыв между политическими решениями и практикой

В ЕАЭС есть недосказанность и разрыв между политическими решениями и практикой. Об этом сегодня в Москве заявил председатель ЕЭК на встрече с премьер-министром России. Михаил Мясникович до этого посетил столицы четырех стран "пятерки", где обсудил текущие дела и перспективы ЕАЭС. Многие вопросы касались интеграции, и как отметил глава Евразийской экономической комиссии, еще осталось достаточно много узловых моментов, которые требуют разрешения.



Проект стратегии дальнейшего развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года будет вынесен на рассмотрение глав государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета 19 мая в Минске.



