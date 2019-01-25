ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

М.Щеткина: СМИ составят отдельную группу в работе над достижением Целей устойчивого развития

СМИ составят отдельную группу в работе над достижением Целей устойчивого развития.

О будущей роли медиа в национальной архитектуре по выполнению повестки ООН заявила национальный координатор Марианна Щеткина. В состав группы войдут журналисты, которые владеют темой и доступно рассказывают о Целях читателям и зрителям.



Изображение

Принять участие в обсуждении национальных показателей может каждый. Все инициативы аккумулирует партнерская группа. В нее входят ученые, политики, бизнесмены и общественные деятели.

Самые значимые предложения войдут в Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все