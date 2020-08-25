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МАГАТЭ заявило о расширении сотрудничества с Ираном
Международное агентство по атомной энергии расширяет сотрудничество с Ираном. Заявление прозвучало по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ с главой организации по атомной энергии Ирана. Необходимость таких переговоров возникла после недавнего заявления США. Вашингтон пригрозил намерением восстановить санкции ООН, которые были сняты с Ирана в соответствии с положениями ядерной сделки 2015 года. А именно запрет на обогащение урана и оружейного эмбарго на 13 лет.
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