МАГАТЭ заявило о расширении сотрудничества с Ираном

Международное агентство по атомной энергии расширяет сотрудничество с Ираном. Заявление прозвучало по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ с главой организации по атомной энергии Ирана. Необходимость таких переговоров возникла после недавнего заявления США. Вашингтон пригрозил намерением восстановить санкции ООН, которые были сняты с Ирана в соответствии с положениями ядерной сделки 2015 года. А именно запрет на обогащение урана и оружейного эмбарго на 13 лет.