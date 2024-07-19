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Кросс-боди, монетницы и футболки - в Национальном аэропорту Минск начал работу магазин мерча "Первый"
В Национальном аэропорту Минск открылся новый магазин мерча "Первый". В ассортименте представлены фирменные футболки, поло, худи с цитатами, подписью и изображением главы белорусского государства. Есть также галантерейные изделия и подушки. В общем, отличная идея для сувенира, особенно если не было времени на шопинг. Как найти любимый павильон, какие есть новинки и кто стал первым покупателем? Корреспондент АТН Илона Волынец рассказала о новой прописке народной марки.
Торжественное перерезание красной ленты и - добро пожаловать в "Первый"! Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина 19 июля показывала журналистам хит продаж. Футболки с изображением и подписью Президента разлетаются во всех фирменных точках. Интересно, а за каким товаром будут выстраиваться очереди в национальном аэропорту?
Это такая народная марка, я бы сказала. Объемы продаж в натуральном выражении за шесть месяцев выросли - и кепок, и кожаных изделий, и галантерейных, и джемперов. Поэтому раз это все в народ вошло, и все это любимо, то почему бы сегодня не поделиться и с нашими гостями?!
Фирменные футболки, кепки, худи с цитатами, подписью и изображением главы государства. А еще есть стильные кросс-боди и монетницы. Можно прикупить и подушку, вдруг впереди ждет продолжительный перелет. "Люди спрашивают, заглядывают, стремительно пытаются покупать. Не дают нам даже выложить товар", - рассказала директор магазина "Первый" Анастасия Максимович.
Кто-то провожал маму на самолет и случайно оказался среди первых покупателей. Яркие футболки пригодятся и сейчас, и в новом учебном году, особенно тем, кто стремится быть во всем первым.
Это уже четвертый по счету магазин в Беларуси. Еще три фирменные точки расположены в ТЦ "Столица", "Замок" и "Першы нацыянальны гандлёвы дом". Мерч "Первого" можно отыскать и на ВДНХ в Москве. Цены - демократичные. "Первый" в рекламе не нуждается, но и на звание дорогого бутика не претендует.
То, что наш лидер настолько авторитетный, никто не спорит. Но еще он - руководитель с юмором, который очень четко умеет подметить и напутствовать что-то через такие цитаты (и нас, руководителей, и менеджеров белорусского государства), какие-то посылы и фразы в народ кинуть, которые любимы.
Почти между небом и землей - магазин расположен как раз в зоне вылета. Заглянуть за покупками можно в любое время, поскольку работает "Первый" круглосуточно и без выходных. Так что удачного полета в компании "Первого"!
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