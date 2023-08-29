Глава Тамбовской области рассказал о перспективах сотрудничества с Беларусью в сфере беспилотной авиации

Беларусь и Тамбовская область намерены сотрудничать в производстве техники и беспилотников. Об этом по итогам встречи с Президентом БеларусиАлександром Лукашенко рассказал журналистам глава Тамбовской области России Максим Егоров, сообщает БЕЛТА.

"У нас есть производственная площадка. В свое время на ней собирали европейскую тракторную технику. Они (европейские партнеры- Прим. БЕЛТА) ушли. Это было еще до введения санкций. Проговорили сегодня, что сначала (там может быть налажена- Прим. БЕЛТА) отверточная сборка, а потом, возможно, и локализация производства (белорусской техники- Прим. БЕЛТА). И не только сельскохозяйственной техники, но, возможно, и автобусов", - сказал глава российского региона.

На встрече Президент Беларуси отметил, что время заставляет активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении. Это позволит обеспечить технологическую независимость и безопасность. "По моей информации, после встречи с нашим послом в России в апреле текущего года вы предложили нам производственные площади акционерного общества "Тамбовспецмаш" для реализации совместных кооперационных проектов. Хотелось, чтобы вы уже спустя время сказали, какую технику вы хотели бы производить вместе с нами, какие сегодня имеем результаты этой работы, что надо сделать, что дальше будем делать", - сказал глава государства.

Тамбовской области интересно сотрудничество в сфере беспилотной авиации. "Вчера был пробный визит, обсуждение. У нас в Тамбовской области достаточно большое количество предприятий, которые занимаются беспилотной авиацией для аграриев. Есть над чем работать. Есть интересные наработки в Беларуси, есть у нас", - отметил Максим Егоров.

Он уточнил, что сейчас в России запускается национальный проект по беспилотным летательным аппаратам, и область со своими производствами рассчитывает в него попасть. Беспилотники можно будет использовать для мониторинга сельхозугодий, внесения удобрений. Интерес также есть к беспилотным системам в части управления сельхозтехникой, о чем шла речь накануне во время посещения делегацией Минского тракторного завода.

Максим Егоров констатировал, что на полях и в сфере ЖКХ Тамбовской области работает большое количество белорусской техники. Еще больше интерес к ней возрос с уходом с рынка ряда зарубежных производителей, что обусловлено санкциями. "Уверены, что уникальные предприятия, которые создавались еще в советские времена в кооперации различных регионов, смогут удовлетворить наш запрос. Мы проговариваем уже покупку техники - автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной техники", - рассказал руководитель области.

Глава региона также отметил интерес к технике на электротяге - троллейбусы, электробусы. "Нам это тоже интересно. И, возможно, мы уже будем заключать какие-то контракты на покупку. Мы заранее будем где-то в октябре-ноябре составлять план закупок, чтобы предприятия смогли нам вовремя поставить соответствующую продукцию. Потому что знаем, что большое количество российских регионов покупают сейчас белорусскую технику", - сказал Максим Егоров.