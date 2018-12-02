Малая родина. Лунинецкие предприниматели несколько лет удерживают планку лучших в стране

Расскажем о тех, кто взял на вооружение бизнес-планы и одержал свою личную большую победу на малой родине. То, что открыть свое дело никогда не поздно, подтверждает на собственном примере предприниматель из Лунинца Юрий Плаксин. Изрядно поработав в разных уголках Беларуси, Прибалтики и на севере России, он вернулся на малую родину.

20 лет назад в небольшом райцентре основал предприятие по производству посуды. Дал городу 160 рабочих мест. Занялся меценатством. О семейном бизнесе, который поддерживает не только экономику района, Виктория Потоня.

Юрию Плаксину уже за 70. О пенсии и не думает, живет проектами и новыми планами. Ровно двадцать лет назад бывший инженер завода электродвигателей в Лунинце открыл свое дело. Начинали на арендованных площадях полуразрушенного деревообрабатывающего комбината. Две электрические печи для литья и одиннадцати работников. Тогда выпускали запчасти к автомобилям, тормозные цилиндры. Новую идею - производство сковородок - подсказала жена Татьяна Вдовенко. Сегодня - директор предприятия.

Настоящий фанат своего дела, физик, математик и конструктор. Юрий Плаксин нашел способ делать посуду с большим сроком годности. Сегодня предприятие перерабатывает 100 тонн пищевого сплава алюминия в месяц, производит порядка 200 наименований продукции. Немало внедрено и собственных разработок. Плавильные печи считаются опасными. И здесь Юрий Плаксин придумал конструкцию с колпаками.

Два года назад появилась собственная линия по нанесению антипригарного покрытия, где толщина измеряется в микронах. В Беларуси такая «ювелирная» линия единственная.

Супруги-предприниматели разработали и собственную систему обучения для литейщиков. Это возможность получить профессию и устроиться на работу. К слову, предприятие дало району 160 рабочих мест. И зарплаты здесь одни из самых высоких в райцентре. Для небольшого 30-тысячного полесского городка это большое дело. В год предприятие платит только налогов миллион долларов.

Они настолько влюблены в свое дело, что в буквальном смысле живут на производстве. Владельцы предприятия даже дом построили по соседству, напротив. Путь на работу занимает меньше минуты.

Сейчас в семейном бизнесе дочери супругов. Старшая Виктория после 12 лет жизни в Бресте вернулась в родной Лунинец. Мама троих детей говорит: о переезде не жалеет. В маленьком городе немало преимуществ.

Лунинецкие предприниматели несколько лет подряд удерживают планку лучших в стране. Среди наград и орден Кирилла Туровского. Они вкладывают свою энергию не только в культуру производства, но и в духовное развитие Лунинца. Например, храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших"на пустыре вырос всего за пять с половиной лет. А начиналось все с одной короткой встречи со священником.