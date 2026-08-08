Маленькая страна - большие возможности: посол рассказал, что Беларусь экспортирует в Израиль

По итогам 2026 года белорусский товарный экспорт в Израиль может достигнуть 180 млн долларов, что в два раза больше, чем в 2025 году. За счет чего может достичь такой рекордной цифры, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич в "Актуальном интервью".

В последнее время Израиль на слуху лишь по поводу военно-политических причин. Но белорусские экспортеры, несмотря на трудную ситуацию, развивают двусторонние отношения, в том числе и торгово-экономическую сферу.

"К слову, в недавнем 2017 году металлопродукция в палитре белорусского экспорта в Израиль составляла 90 %. Беларусь была моноэкспортером. В 2020 году продовольствие занимало только 2 млн долларов, а в 2025-м уже только благодаря продовольствию было заработано 60 млн долларов", - привел цифры гость интервью.

Такие показатели - результат диверсификации экономики, интерес и гибкость белорусских экспортеров. По словам дипломата, предприятиям частной формы собственности удается играть хитрее, мудрее и быть гибче на сложном израильском рынке.

Юрий Ярошевич

"Есть предприятие, занимающееся поставкой продукции для развития системы наземного метро и трамваев, экспорт которой может составить в 2026 году десятки миллионов долларов. Это предприятие с прекрасным реноме на израильском рынке. Конечно, он не появился только в 2026-м. Авторитет у израильтян нужно заслужить, особенно в бизнес-среде", - заметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле.

Израильский рынок сложен своими требованиями кошерности (кашрута), логистики, но доверие и стабильность поставок являются залогом попадания на премиальный рынок страны. Вряд ли где-то сегодня еще можно заработать столько, сколько на этом рынке. Тель-Авив считается самым дорогим городом мира, который последние годы не выпадал из первой тройки, поэтому и важны такие качества, как смелость и гибкость экспортеров, а также их желание диверсификации.

"В Израиле замечательно идет рапсовое масло, и белорусские производители вышли на первое место в 2026 году. Беларуси удалось опередить германское и эстонское рапсовое масло благодаря не пустым словам о качестве продукта", - особо подчеркнул собеседник.

Беларусь на рынке рапсового масла появилась пять лет назад. Белорусские производители оказались готовы соответствовать требованиям кошерности. Как итог, весь израильский фастфуд и рестораны работают преимущественно на рапсовом масле, произведенном в Беларуси.

"Израиль - маленькая страна, в 10 раз меньше Беларуси по площади, но в ней живет столько же населения, сколько и в белорусском государстве. В этой стране все друг друга знают, и когда появляется в хорошем смысле слух о качестве, стабильности поставок, серьезных партнерах, он быстро разлетается", - подытожил Юрий Ярошевич.

Главное фото: magnific.com