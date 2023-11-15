Малкина рассказала, как продвигается реализация стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

Несмотря на непростую ситуацию на внешнем контуре, 2023 год для Евразийского союза оказался достаточно успешным. Объем взаимной торговли за 8 месяцев превысил 56 млрд долларов (рост почти на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Также снято 8 из 11 барьеров.

Пришло время повышать самообеспеченность союза: от своих продуктов до техники. Об этом было заявлено на Межправсовете ЕАЭС в Кыргызстане. По итогам был подписан ряд совместных документов, в том числе Положение об отборе совместных кооперационных проектов в промышленности и их финансирования.

Официальный представитель ЕЭК Ия Малкинав ток-шоу "Экономическая среда"рассказала о том, на что нацелен этот документ,и как продвигается реализация стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Принятое положение является главным документом новой программы финансирования промышленной кооперации. Для бизнеса и для стран - членов Союза это прорывное событиев первую очередь в связи с теми возможностями, которые открываются. Во-первых, для стран с малой экономикой это позволит обеспечить доступ к трансферу технологий из технологически развитых стран Союза. Во-вторых, это создает предпосылки для наращивания собственного производственного потенциала государств-членов. Это также позволит повысить конкурентоспособность промышленного комплекса не только конкретной страны, но и ЕАЭС в целом. И, конечно, это будет способствовать увеличению экспорта. Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК

Бизнес в рамках положения также получает определенные возможности финансирования при соблюдении определенных условий. "В проекте должны участвовать предприятия из трех и более стран - участниц Союза, также проект должен быть нацелен на достижение значимых результатов. Это могут быть создание нового предприятия, наращивание экспорта, увеличение объемов торговли и так далее. И срок реализации проекта должен составлять пять лет", - рассказала Ия Малкина.

Представитель ЕЭК отметила, что стратегия 2025 года реализуется в достаточно сложный экономический период. Несмотря на условия, процент выполнения плана мероприятий по реализации стратегии достаточно высокий. "Если говорить о конкретных результатах, то в рамках реализации был принят механизм финансирования кооперационных проектов, была создана правовая база для прослеживаемости товаров, активно идет реализация соглашения по навигационным пломбам, создана Евразийская перестраховочная компания", - добавила Ия Малкина.

Стоит отметить, что в рамках реализации стратегии до 2025 года государствам-членам удалось сблизить свои позиции по новым направлениям, в частностиречь идет о научно-техническом сотрудничестве.