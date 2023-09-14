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Малкина рассказала, как выполняется стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
Реализация стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года позволила продвинуться по ключевым направлениям сотрудничества, заявляют в ЕЭК. Среди значимых результатов - карты индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС. Они включают в себя свыше полутора сотни крупных проектов по импортозамещению и 170 - в сфере АПК. Кроме этого, в союзе впервые создается наднациональный бюджет для стимулирования интеграции и кооперации в реальном секторе экономики.
Запущена унифицированная система поиска "Работа без границ". Проводится работа по формированию единой системы транзита товаров в рамках Союза. Приняты общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности государств - членов союза, закрепляющие их намерения обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за счет собственного производства сельхозпродукции и продовольствия.
В ЕАЭС восстановились объемы кредитования юридических лиц. По отдельным видам деятельности цифры превысили уровень 2021 года. В Беларуси акцент на здравоохранение и соцуслуги, в Казахстане - транспорт и складирование. В России - лесное и рыбное хозяйства.
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