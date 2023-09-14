Малкина рассказала, как выполняется стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

Реализация стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года позволила продвинуться по ключевым направлениям сотрудничества, заявляют в ЕЭК. Среди значимых результатов - карты индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС. Они включают в себя свыше полутора сотни крупных проектов по импортозамещению и 170 - в сфере АПК. Кроме этого, в союзе впервые создается наднациональный бюджет для стимулирования интеграции и кооперации в реальном секторе экономики.