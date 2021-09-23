Малорита делает ставку на развитие сельского хозяйства и промышленности

Славянский перекресток. В том смысле, что на стыке трех границ Беларуси, Украины и Польши. Вот такая география у нашей Малориты - небольшого городка, где, пожалуй, все наши соседи не чувствуют себя в гостях. Еще здесь такой глава райисполкома, которого называют самым публичным в области. Его пиар своей вотчины играет на руку развитию города.