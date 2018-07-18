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Малый бизнес все популярнее. С начала года количество ИП выросло более чем на 2 тысячи человек
Экономика страны прирастет долей малого бизнеса. С начала года количество индивидуальных предпринимателей в Беларуси выросло более чем на 2 тысячи человек.
По статистике, больше всего ИП трудится в Минске - более 72 тысяч. В Минской области их насчитывается около 37 тысяч. Всего же в стране малым бизнесом занимаются около 240 тысяч человек. Эксперты отмечают значение принятого пакета либеральных документов и основного - Декрета № 7.
"Надо отметить, что целый комплекс мер, которые принимает правительство по упрощению ведения бизнеса, способствует росту деловой активности населения. Планы правительства увеличить долю малого и среднего бизнеса до 30 % вполне реальны. Под это деловыми кругами разрабатывается стратегия развития малого бизнеса до 2030 года".
По словам представителей бизнес-союзов, большинство индивидуальных предпринимателей предпочитают открывать собственное дело в сфере общественного питания, а традиционно популярная сфера торговли утрачивает свою актуальность.
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