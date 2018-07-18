Малый бизнес все популярнее. С начала года количество ИП выросло более чем на 2 тысячи человек

Экономика страны прирастет долей малого бизнеса. С начала года количество индивидуальных предпринимателей в Беларуси выросло более чем на 2 тысячи человек.

По статистике, больше всего ИП трудится в Минске - более 72 тысяч. В Минской области их насчитывается около 37 тысяч. Всего же в стране малым бизнесом занимаются около 240 тысяч человек. Эксперты отмечают значение принятого пакета либеральных документов и основного - Декрета № 7.

"Надо отметить, что целый комплекс мер, которые принимает правительство по упрощению ведения бизнеса, способствует росту деловой активности населения. Планы правительства увеличить долю малого и среднего бизнеса до 30 % вполне реальны. Под это деловыми кругами разрабатывается стратегия развития малого бизнеса до 2030 года".