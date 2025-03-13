МАРТ: Белорусские производители должны увеличивать свое присутствие на маркетплейсах

На сегодняшний момент в Беларуси больше 30 тыс. интернет-магазинов. Также зарегистрировано практически 20 тыс. субъектов хозяйствования, которые занимаются электронной коммерцией. Доля этого направления в общем объеме розничной торговли достигла 9 %. За 2 года электронная коммерция у нас увеличилась двое. Белорусская торгово-промышленная палата отмечает высокий интерес бизнеса к продажам через электронные площадки.

"Для нас два ключевых направления. Первое - это защита прав потребителей в рамках электронной торговли. Для этого мы внесли определенные изменения в законодательство о торговле, предусмотрев там отдельные позиции по появившимся новым форматам интернет-площадок, ввели определенные обязательства для интернет-площадок. Продавцы должны публиковать информацию о себе, доступную для потребителя. Второе направление - это защита производителей и поставщиков при интернет-торговле. Здесь для нас ключевое - это равные условия для всех субъектов хозяйства, вне зависимости от того, каким образом они работают. В классической традиционной торговле, либо в электронной".