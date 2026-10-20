МАРТ запустил горячую линию по качеству торгового обслуживания в сельской местности. Задача мониторинга - изучить реальные запросы граждан и исключить любые сбои в обеспечении людей товарами.

Расскажем, по каким вопросам можно обратиться на горячую линию и как организована эта работа.

От графика движения автолавок до ассортимента товаров на прилавках. В Беларуси запустили горячую линию по вопросам торгового обслуживания жителей сельской местности.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли делает особый акцент на сборе обращений о работе магазинов, в частности выездных, соблюдении маршрутов, ассортименте и ценах.

Обозначить существующую проблему или задать волнующий вопрос жители могут по региональным номерам телефонов, закрепленным за каждой областью.

По словам начальника отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирины Мурончик, во всех областях и в городе Минске горячая линия работает с 9 до 18 часов с обеденным перерывом с 13 до 14. Основная цель - получить от граждан обратную связь по всем вопросам, связанным с торговлей: режимами работы как стационарных объектов, так и автомагазинов, доступностью товаров и ценами. Мурончик напомнила, что глава государства неоднократно ставил перед всеми контролирующими и государственными органами вопрос и задачу обеспечить сельского жителя доступным ассортиментом по справедливым ценам. Она подчеркнула, что магазин или автомагазин - это не только про товары, но и про взаимодействие. Полученные результаты будут использованы в том числе при планировании и проведении контрольных мероприятий.

Создание равных и комфортных условий для жизни на селе - задача стратегическая. Важно, чтобы каждый белорус, независимо от места проживания, имел возможность покупать свежие и качественные продукты по доступным ценам.