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МАРТ Беларуси: Сервис Google Play занимает доминирующее положение на рынке магазинов мобильных приложений под ОС ANDROID

Google придется заплатить штраф - 7 % от выручки компании на территории Беларуси - это почти полтора миллиона рублей. МАРТ выиграл дело в Верховном суде, доказав злоупотребление доминирующим положением на белорусском рынке. Предписание регулятор выдал еще в прошлом году, теперь оно обязательно к исполнению. Речь идет о разработке экрана выбора на новых мобильных устройствах или при обновлении операционной системы, чтобы каждый владелец сам решил какую поисковую систему использовать, а не был ограничен предложениями только от Google , который как доминант в системе Android попросту не пускал других разработчиков приложений.

Ведь понятно, что большинство владельцев мобильных пользуются тем, что изначально установлено на мобильном устройстве. Сейчас в МАРТ обсуждается вопрос о времени, за которое Google нужно устранить ограничения на установку программ от других производителей. Напомним, что аналогичные нарушения компании подтвердились и в России, и там они уже устранены (видео).

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