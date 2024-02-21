МАРТ Беларуси: сумма соцскидки в торговле составила около 60 млн рублей

В Беларуси сумма социальной скидки в торговле составила около 60 млн рублей.

Напомним, программа действует с января 2022 года. Соглашение подписали МАРТ и 13 торговых сетей. 10 % дисконта предоставляется уязвимым категориям населения на 29 групп товаров. Соглашение с того момента постоянно пролонгируют, и нынешнее действует до конца марта.