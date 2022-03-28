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МАРТ Беларуси ведет системный контроль за ценами

Контроль за ценами на потребительском рынке ведется Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Также на сайте ведомства открыто электронное окно, где каждый имеет возможность сообщить о завышении стоимости. Все сведения аккумулируются, систематизируются и принимаются в работу.

МАРТ рекомендует при формировании цен исходить из принципа социальной ответственности бизнеса, не перекладывать риски на покупателя и не допускать необоснованного повышения стоимости товаров.

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