МАРТ Беларуси ведет системный контроль за ценами

Контроль за ценами на потребительском рынке ведется Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Также на сайте ведомства открыто электронное окно, где каждый имеет возможность сообщить о завышении стоимости. Все сведения аккумулируются, систематизируются и принимаются в работу.