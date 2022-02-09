МАРТ Беларуси взял под особый контроль цены на плодоовощную продукцию

Начнем с ценовой политики! Как-никак сдерживание инфляции - одна из важнейших задач для правительства на старте года. Один из первых шагов в ее обеспечении - госрегулирование на целый ряд продуктовых позиций. Так, белорусские овощи теперь продаются в магазинах и на рынках не выше установленной ценовой планки. Единый подход нужен для того, чтобы своя продукция была доступной для покупателя! Правда, всегда есть соблазн больше продать на экспорт, где цены вдвое, а то и втрое выше, чем в белорусской торговле.