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МАРТ Беларуси взял под особый контроль цены на плодоовощную продукцию

Начнем с ценовой политики! Как-никак сдерживание инфляции - одна из важнейших задач для правительства на старте года. Один из первых шагов в ее обеспечении - госрегулирование на целый ряд продуктовых позиций. Так, белорусские овощи теперь продаются в магазинах и на рынках не выше установленной ценовой планки. Единый подход нужен для того, чтобы своя продукция была доступной для покупателя! Правда, всегда есть соблазн больше продать на экспорт, где цены вдвое, а то и втрое выше, чем в белорусской торговле.

Чтобы не было перекосов и дефицита на полках, правительство ввело лицензирование на каждую поставку наших овощей за пределы страны. Значит, будут оценивать запасы и потребности внутреннего рынка, а излишки продавать на внешние. Такое экспортное ограничение введено на три месяца. Касается оно лука, капусты и яблок. Запасы по другим товарам мониторят, причем перманентно - каковы цены и всего ли в достатке? Актуальная картина ценовой политики - от главы МАРТ Алексея Богданова (видео).

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