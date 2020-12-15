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МАРТ: белорусское законодательство не сдерживает развитие торговых сетей
Министерство антимонопольного регулирования и торговли за сохранение для ретейла действующей доли в 20 % в розничном товарообороте на определенной территории. Этот вопрос обсуждался на площадке столичного Союза предпринимателей и работодателей. Позицию госоргана разделяет бизнес - увеличение рыночной силы для сетей может привести к закрытию частных магазинов у дома и к ценовой нестабильности на рынке. Регулятор отмечает: действующее в Беларуси законодательство не сдерживает развитие торговых сетей.
Уже завтра поправки в закон о торговле будут обсуждаться Палатой представителей. Все они поддержаны депутатским корпусом, открытым остается только вопрос с долей сетей на рынке.
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