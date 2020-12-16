МАРТ: для развития ретейла не нужно менять законодательство

МАРТ выступает за сохранение действующей доли в 20 % для ретейла в розничном товарообороте на определенной территории. Сегодня рынок розницы продовольствия в Беларуси нетипичен: присутствует один крупный игрок, доля которого превышает в сумме доли пяти ближайших конкурентов. И именно он настаивает на изменениях. Против бизнес и госорганы.



