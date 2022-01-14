МАРТ доказал злоупотребление доминирующим положением на рынке Беларуси

Google придется заплатить штраф - 7% от выручки компании на территории Беларуси - это почти полтора миллиона рублей. МАРТ выиграл дело в Верховном суде, доказав злоупотребление доминирующим положением на белорусском рынке. Предписание регулятор выдал еще в прошлом году, теперь оно обязательно к исполнению. Речь идет о разработке экрана выбора на новых мобильных устройствах или при обновлении операционной системы, чтобы каждый владелец сам решил какую поисковую систему использовать, а не был ограничен предложениями только от Google, который как доминант в системе Android, попросту не пускал других компаний-разработчиков приложений.