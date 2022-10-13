3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МАРТ и Белгоспищепром подписали график поставок сахара на 2023 год, запасы увеличат
Для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сахаром под полную его потребность МАРТ и Белгоспищепром подписали график поставок этого продукта на следующий год. Такой подход гарантирует белорусам, что на полках магазинов сахара будет в достатке. А предприятия смогут четко планировать экспорт.
Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром": В этом году потребность внутреннего рынка оценивается в 380 тысяч тонн. Кроме того, на 2023 год мы увеличиваем объем запаса сахара для того, чтобы иметь достаточный резерв и в полной мере удовлетворить потребность не только торговых организаций, но и промышленных предприятий. Сегодня растет спрос на сахар со стороны кондитерских предприятий. И с учетом хорошего урожая этого года планируем создать достаточные объемы для экспорта сахара на традиционные направления.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительные "Ласточки" отправили по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов