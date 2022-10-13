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МАРТ и Белгоспищепром подписали график поставок сахара на 2023 год, запасы увеличат

Для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сахаром под полную его потребность МАРТ и Белгоспищепром подписали график поставок этого продукта на следующий год. Такой подход гарантирует белорусам, что на полках магазинов сахара будет в достатке. А предприятия смогут четко планировать экспорт.

Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром": В этом году потребность внутреннего рынка оценивается в 380 тысяч тонн. Кроме того, на 2023 год мы увеличиваем объем запаса сахара для того, чтобы иметь достаточный резерв и в полной мере удовлетворить потребность не только торговых организаций, но и промышленных предприятий. Сегодня растет спрос на сахар со стороны кондитерских предприятий. И с учетом хорошего урожая этого года планируем создать достаточные объемы для экспорта сахара на традиционные направления.

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