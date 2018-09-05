МАРТ: Инфляция по году не превысит 6 %

Инфляция по году не превысит 6 %. В этом сегодня заверило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Ведомство постоянно мониторит ситуацию, получая сводную информацию о ценах от производителей, поставщиков и торговых сетей, сравнивая с тем, как она меняется из месяца в месяц. Вывод - никаких объективных предпосылок для больших инфляционных ожиданий нет. К тому же развитие конкуренции способствует снижению стоимости товаров и услуг и повышению их качества. Правда, из 145 дел, рассмотренных в министерстве за последние два года, в большинстве нарушения - недобросовестное поведение именно в этой сфере.

На что сегодня обращает пристальное внимание регулятор, какие самые острые вопросы в поле зрения ведомства.

С подробностями Светлана Лукьянюк. Доходы людей и уровень инфляции - эти два важных фактора, которые должны сказываться на динамике цен и определять добросовестность поведения на рынке производителей и торговли. В этом году, как заверяет регулятор, ценовая ситуация стабильна, но все же не обходится без некоторых единичных случаев.

Каждый из них рассматривается индивидуально. Например, молокоперерабатывающие заводы в прошлом году регулятор включил в перечень доминантов рынка, значит, повышать цены на свою продукцию можно только с согласия регулятора. В итоге стоимость на молочку в этом году выросла всего на 3 %, вместо 10 в прошлом. Сегодня в поле зрения - курятина, которая одномоментно подорожала в июне. Был ли это ценовой сговор или рост обоснован? Расследование завершится в ближайшее время с вынесением вердикта.

Отпускные цены повысили именно сельхозпроизводители, а не торговля. И не только на мясо птицы.

Так, за полугодие цены от сельхозпроизводителей выросли почти на 11,5 %, промышленной продукции – на 7.

Здесь важно работать на упреждение. Подписано соглашение Ассоциацией розничных сетей, чтобы видеть входную цену от поставщика и надбавку и как она меняется, и Федерацией профсоюзов. Народный контроль помогает мониторить. Ведь сегодня нет оснований выходить за прогнозный годовой уровень инфляции в 6 %. Среди практических шагов - МАРТ подготовил предложения по снижению закупочных цен на сахарную свеклу на 10 %, чтобы снизить в итоге стоимость сахара. Ведь Беларусь ввела ценовое регулирование на эту продукцию, чтобы поддержать наши заводы. Решение поддержано коллегами по ЕАЭС. Российский сахар продавался дешевле отечественного, тем самым наши производители несли убытки. Сегодня цена едина для всех.

В целом цены на продовольственные товары у нас выросли с начала года на 2, 5 %, на непродовольственные на 2, на услуги более 5 % .

Сегодня регулятор за согласование с субъектами решений по поднятию цен. Например, тарифов естественных монополий. Это ЖКХ, сотовой связи, транспорта. Ведь они существенно бьют по кошельку. И здесь есть много недочетов.

А за недобросовестное поведение на рынке штрафуют. В этом году 500 базовых заплатили ЖРЭО двух районных центров. Давили расценками. По новому антимонопольному закону, который вступил в силу с августа, сейчас нарушителей сначала предостерегут и предупредят. В поле зрения регулятора сегодня и плата за общежития. Коэффициенты устанавливает местная власть. И они разнятся существенно. В итоги получили рост порой до 70 %.

Положительные примеры есть. Это максимальный предел надбавок для всех областей в столовых школ и вузов для удешевления обедов и ликвидации цепочки ненужных посредников. Второй пример - единая оплата за школьные учебники по стране. Сегодня регулятор выступает и за изменение подходов в отношении поставщиков и торговых сетей. Готовятся изменения в Закон "О госрегулировании торговли и общественного питания".

Согласно новому проекту закона, планируется запретить устанавливать в договорах оплату с поставщика за право поставить товар на полку магазина торговой сети. Выход здесь - развитие бизнеса. Тогда у предприятия будет выбор, с кем работать. И с начала года здесь положительные сдвиги. По 345 указу о развитии бизнеса на селе открылись 667 субъектов. Большинство из них магазины стационарные и автолавки. Льготные территории определяет местная власть и этот список открыт.