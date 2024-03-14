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МАРТ: интернет-магазинам в Беларуси могут разрешить не принимать наличные от покупателей
Интернет-магазинам в Беларуси могут разрешить не принимать наличные от покупателей. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, сообщает БЕЛТА.
"МАРТ как регулятор разрабатывает нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы защиты прав потребителей. Хотела бы проанонсировать те нормы, которые планируем включить в закон "О защите прав потребителей". Так, по действующему законодательству продавец (исполнитель услуги) обязан обеспечить прием денежных средств в двух формах - наличной и безналичной. А уже в какой форме оплачивать - наличными или карточкой - выбирает сам потребитель. Однако интернет-торговля очень активно развивается и возникла потребность, чтобы потребители рассчитывались только в безналичной форме. В принципе, как показывает анализ, преимущественное большинство потребителей так и рассчитывается, так как это проще. С учетом предложений интернет-продавцов разработан проект нормы, которая предусматривает, что требование об обеспечении двух форм оплаты не будет распространяться на интернет-магазины", - сказала Инна Гаврильчик.
Таким образом, если интернет-продавец решит принимать оплату только в безналичной форме, это не будет нарушением. "При этом в интернет-магазине обязательно должна быть информация о том, как принимаются платежи - в какой форме, через какие системы", - уточнила представитель МАРТ.
"Эта новация уже обсуждалась с бизнесом и общественностью. Есть противники таких изменений, но их совсем немного. Поэтому будем планировать включение этой нормы в закон", - отметила Инна Гаврильчик.
Фото: БЕЛТА
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