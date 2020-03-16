МАРТ определит единые требования ко всем дискаунтерам, которые работают на белорусском рынке

Сегодня в Беларуси в больших и малых городах работает около 4 тысяч 800 розничных торговых сетей. Тех, у которых два и более объекта для продаж.



В формате "дискаунтер" работают более 860 магазинов. За прошлый год рост почти на сотню. Это более 230 тысяч квадратных метров торговых площадей. И там продаются в основном продукты питания. Для покупателей важны доступность цены и качество товара.









МАРТ: доступная цена, качество и доля белорусского не менее 80 %

В этой связи Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит мониторинг рынка по соблюдению ассортиментного перечня, чтобы у нас был выбор, а также стоимости товара и размера торговой надбавки, чтобы дискаунтер действительно был территорией низких цен. Сегодня эти вопросы обсуждались с представителями розничных сетей. Особое внимание доли белорусской продукции на полках магазинов. Пока ее дискаунтеры не выдерживают, это при том, что предложений от наших производителей много. А требования едины для всех: отечественных продуктов должно быть не менее 80 %. Это вопрос продовольственной безопасности.

МАРТ определит единые критерии для работы "жестких" дискаунтеров