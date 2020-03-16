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МАРТ определит единые требования ко всем дискаунтерам, которые работают на белорусском рынке
Сегодня в Беларуси в больших и малых городах работает около 4 тысяч 800 розничных торговых сетей. Тех, у которых два и более объекта для продаж.
В формате "дискаунтер" работают более 860 магазинов. За прошлый год рост почти на сотню. Это более 230 тысяч квадратных метров торговых площадей. И там продаются в основном продукты питания. Для покупателей важны доступность цены и качество товара.
МАРТ: доступная цена, качество и доля белорусского не менее 80 %
В этой связи Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит мониторинг рынка по соблюдению ассортиментного перечня, чтобы у нас был выбор, а также стоимости товара и размера торговой надбавки, чтобы дискаунтер действительно был территорией низких цен. Сегодня эти вопросы обсуждались с представителями розничных сетей. Особое внимание доли белорусской продукции на полках магазинов. Пока ее дискаунтеры не выдерживают, это при том, что предложений от наших производителей много. А требования едины для всех: отечественных продуктов должно быть не менее 80 %. Это вопрос продовольственной безопасности.
МАРТ определит единые критерии для работы "жестких" дискаунтеров
По результатам расследования регулятор определит единые требования ко всем дискаунтерам, которые работают на белорусском рынке. При этом всей торговле рекомендовано придерживаться рекомендаций МАРТ: это минимальные надбавки на социально значимые товары, запрет бонусов для попадания на полку и единые подходы при ценообразовании на внутреннем и внешних рынках.
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