3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МАРТ предлагает дополнительные меры для защиты внутреннего рынка
Ценовая стабильность и защита внутреннего рынка. На это сегодня сфокусировано внимание Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Беспокоит растущий импорт по продуктам и промтоварам. Доля наших товаров сегодня ниже 80 %, а это повод обратить внимание торговли, что она ставит на полку. Об этом было заявлено сегодня на коллегии ведомства с участием первого вице-премьера Дмитрия Крутого. Своим производителям МАРТ рекомендует исключить продажи на экспорт ниже себестоимости, перекладывая тем самым весь груз на покупателя. Для доступности товаров предельные торговые надбавки на социально значимые (это хлеб, молоко, крупы, мясо) планируют сохранить, а также внедрять механизм ограничения премий, бонусов, надбавок.
Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Будем рекомендовать торговым сетям ограничить бонусы на социально значимые товары, также мы подготовили указ о монополистической деятельности торговых сетей, который сейчас проходит оценку конкурентного воздействия. И в целом наши меры будут направлены на то, чтобы ограничить рыночную силу, где это необходимо, и пресечь факты недобросовестного поведения и ограничения конкуренции со стороны зарубежных поставщиков и импортеров".
Всем производителям сырья и переработчикам рекомендуют если и повышать цены, то только не выше 4 %. Это уровень базовой инфляции. Если появятся необоснованные перекосы, МАРТ готов перейти на ручное регулирование по отдельным позициям.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва