МАРТ предлагает дополнительные меры для защиты внутреннего рынка

Ценовая стабильность и защита внутреннего рынка. На это сегодня сфокусировано внимание Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Беспокоит растущий импорт по продуктам и промтоварам. Доля наших товаров сегодня ниже 80 %, а это повод обратить внимание торговли, что она ставит на полку. Об этом было заявлено сегодня на коллегии ведомства с участием первого вице-премьера Дмитрия Крутого. Своим производителям МАРТ рекомендует исключить продажи на экспорт ниже себестоимости, перекладывая тем самым весь груз на покупателя. Для доступности товаров предельные торговые надбавки на социально значимые (это хлеб, молоко, крупы, мясо) планируют сохранить, а также внедрять механизм ограничения премий, бонусов, надбавок.



Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Будем рекомендовать торговым сетям ограничить бонусы на социально значимые товары, также мы подготовили указ о монополистической деятельности торговых сетей, который сейчас проходит оценку конкурентного воздействия. И в целом наши меры будут направлены на то, чтобы ограничить рыночную силу, где это необходимо, и пресечь факты недобросовестного поведения и ограничения конкуренции со стороны зарубежных поставщиков и импортеров".



Всем производителям сырья и переработчикам рекомендуют если и повышать цены, то только не выше 4 %. Это уровень базовой инфляции. Если появятся необоснованные перекосы, МАРТ готов перейти на ручное регулирование по отдельным позициям.

