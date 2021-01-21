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МАРТ предлагает обсудить проект указа по госзакупкам
Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси. Согласно проекту указа, Совмин сможет определять особенности госзакупок отдельных видов продукции, условия допуска товаров, работ и услуг иностранного происхождения и их поставщиков. Такие меры будут приниматься в исключительных случаях в целях защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей с соблюдением международных обязательств. Установление подобных исключений возможно сроком на два года. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси до 30 января.
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