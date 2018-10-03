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МАРТ предлагает увеличить ассортимент белорусских яблок
Белорусских сортов яблок на прилавках станет больше. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает увеличить в сезон нормы обязательного наличия сортов в торговой сети вдвое. Сейчас соответствующее постановление отправлено на согласование всем госорганам. Журналисты АТН неоднократно поднимали тему о сложностях, с которыми сталкиваются белорусские аграрии при реализации фруктов через торговые сети. А сегодня ситуацию разбирали за круглым столом производители и ретейлеры. Аргументы у всех свои. Их выслушала наш корреспондент Светлана Лукьянюк.
Это не первая встреча в стенах министерства. Собирались в конце августа. Сегодня вновь за столом фермеры, представители госорганов, на конференц-связи - все регионы. Обсуждают яблоки. Их хороший урожай, рост примерно на четверть стал и головной болью. Как продать. Фермеры сетуют: торговля неохотно берет, сети отвечают - качество хромает, портятся прямо на глазах. Правда, как всегда, где-то посередине. В этом мы убедились, поговорив с каждой из сторон.
Фермеры приехали со своей продукцией, показать товар лицом. И он впечатляет. Некоторые скажут - выставочный вариант. Производители заверяют: у них в садах весь такой. Но вот в магазине его не всегда встретишь. Такое яблоко - будь-то зеленое или красное - сети забрали бы на ура. К тому же, про объемы внутренних продаж стоит задумываться, еще когда яблони цветут. И заключать договоры на год.
Меж тем, импортных яблок на полках магазинов в этом году значительно меньше. Так что, свое продается. Как заверяет Минсельхозпрод, закуплена только треть от объема прошлого года. Экспорт же остается примерно на том же уровне. Это подтверждает и мониторинг МАРТ. Если в августе нарушали ассортиментный перечень, а это от 1 до 3 сортов белорусского яблока, почти половина магазинов, то в сентябре только 7%.
У белорусских фермеров аргументы - торговые сети хранят неправильно, поэтому на полках белорусское яблоко жалкого вида. Да и попасть в магазин дело не из легких. Там превалируют импортные плоды. Это притом, что у самих урожай небывалый.
Но сегодня больших стремлений привезти в торговлю такую красоту за круглым столом не увидели. Регулятор, рассылая приглашения, предложил захватить с собой и договоры, чтобы подписать прямо после обсуждения. Ни один на такой шаг не пошел. Взгляды многих устремлены на Россию. И главное здесь - отпускная цена выше.
Теперь работы точно прибавится и на внутреннем рынке. Уже после дискуссии и взаимных претензий МАРТ предлагает изменить обязательный ассортиментный перечень. Подготовлен проект постановления. Обещают подписать до конца недели.
Но здесь и сельхозпроизводителям нужно будет пошевелиться и оценить свои объемы производства. Смогут ли они обеспечить бесперебойную поставку в сезон до 6 сортов яблок. И главное, качественных, таких, с которыми приехали на заседание. А вот выставлять барьеры в виде повышенных пошлин для ввоза импорта регулятор не будет. Ведь у покупателя всегда должен быть выбор.
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